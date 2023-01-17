Нацбанк Казахстана рассказал о растущей инфляции

17 янв. 16:33

В декабре 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 20,3% (в ноябре – 19,6%). Она замедлилась лишь в Алматинской области, а в 19 регионах – ускорилась, - рассказал начальник управления мониторинга реального сектора Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Казахстана Игорь Осипов.

"Цены на продовольственные товары в декабре выросли на 25,3% г/г (в ноябре – 24,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,6%), а минимальный – в Алматинской области (23,6%)", - рассказал он, передает "АиФ-Казахстан".

Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 19,4% г/г (в ноябре – 18,6%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (30,5%), минимальное – в Алматинской области (15,3%).

Цены на платные услуги в декабре сохранили значение на уровне 14,1% г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Мангистауской области (17,8%), значительно ниже – в Туркестанской области (11,4%).

"В декабре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,2%, что значительно выше среднего значения декабрьской инфляции за последние пять лет (за 2017-2021 годы: 0,7%)", - добавил Игорь Осипов.