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Ингушские аграрии переходят на отечественные семена озимых

Ингушские аграрии переходят на отечественные семена озимых

Ингушские аграрии при посеве озимых пшеницы, ячменя, рапса и тритикале перешли на российские семена, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Магамеда Гагиева.

"Республика полностью перешла на отечественные семена озимых культур. Для проведения сезонно-полевых работ мы подписали соглашение с АО "Щелково-Агрохим", в рамках которого республику обеспечили оригинальными и элитными семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений", - цитирует пресс-служба Гагиева, передает "Интерфакс".

Сейчас 33% от необходимого количества семян Ингушетия производит сама на базе местных ГУПов. В ближайшее время власти планируют полностью обеспечить потребности хозяйств республики семенным материалом собственного производства, - отметил министр на встрече с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым.

Озимыми под урожай 2023 года было засеяно 28,5 тыс га, львиную долю из которых традиционно пшеница - 16, 4 тыс га. Под ячмень отошло 8,1 тыс га, площадь посева рапса и зеленого корма - 3,2 и 0,8 тыс га соответственно. На 100 гектарах высадили тритикале.

"Надо отдать должное нашим аграриям: несмотря на изменения рынка в условиях санкций, им удалось удержать ситуацию под контролем. Предыдущий сельскохозяйственный год республика завершила с хорошими результатами - валовой сбор зерновых колосовых составил 85 368 тонн, валовой сбор поздних яровых культур - 107 069,1 т", - рассказал Гагиев.

Регион сам сможет обеспечить качественное проведение сезонных полевых работ. Главное - не сбавлять темпов, стремиться к обеспечению продовольственной безопасности жителей, для чего у республики есть все условия и колоссальная поддержка федерального центра, - подчеркнул Калиматов.

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