Фотограф Георгий Кардава приглашает на персональную выставку в Тбилиси

17 янв. 16:11

Первая персональная выставка грузинского фотографа Георгия Кардава открывается 17 января в галерее iArt gallery в Тбилиси.

Мастер анонсировал выставку на своей странице, уточнив, что гостей ждут как новые работы, так и "полюбившиеся старые хиты".

"А если серьезно, вся выставка будет крутиться вокруг портретов, снятых в Грузии: гостей моей родины и крутых соотечественников, которых мне посчастливилось снимать в разных странах", - приводит слова фотографа Sputnik Грузия. Выставка продлится до 24 января.