В КБР поливается более половины пригодных для орошения земель

17 янв. 16:07

Более 50% пригодных для орошения земель в Кабардино-Балкарии (КБР) поливается, сообщил министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев. По его словам, это позволяет повысить урожайность, а часто и собирать два урожая с одного поля за год.

"Как результат проведенной работы в области мелиорации - в республике из пригодных для орошения 130 тыс. га земель сельхозназначения фактически поливается более 65 тыс. га, или свыше половины площади условно орошаемых земель", - приводит слова собеседника ТАСС.

Сижажев также отметил, что аграрии республики в последние годы ускоренными темпами ведут строительство мелиоративных систем.