"Валютный своп" по предоставлению юаней начнет действовать в России

17 янв. 16:04

Центральный Банк России послезавтра запускает инструмент постоянного действия "валютный своп", с помощью которого будут предоставляться юани, такое сообщение распространила пресс-служба регулятора.

"Банк России с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней - сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день", - отметили в пресс-службе регулятора.

Ежедневный максимальный лимит по этому инструменту с 19 января составит 10 млрд юаней, но при необходимости он может быть скорректирован.

Сделки предполагается заключать на организованных торгах Мосбиржи в режиме безадресных сделок в рабочие дни.