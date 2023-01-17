АТОР: страны шенгена ужесточили визовые требования для россиян

17 янв. 15:45

После Нового года изменений в требованиях к пакету документов не произошло, и хотя страны, которые выдают россиянам визы под туристические поездки, сохраняют прежние правила, в целом процесс серьезно ужесточился, - сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Самое неприятное – это короткий срок ныне выдаваемых виз. Про мультишенген на два-три года, а тем более пять лет, можно забыть. Хорошо, если оформят многократную на шесть месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки", - рассказал представитель одного из российских туроператоров.

Просчитать логику консульств ЕС в вопросе срока действия выдаваемых виз сейчас невозможно. "У человека в паспорте может быть несколько "длинных" шенгенов и хорошая визовая история. Но ему оформят въезд лишь на полгода. Это сродни лотерее", – отмечают эксперты.

"Туристам нужно быть готовыми к тому, что они могут получить шенген с меньшим сроком действия, чем они привыкли или запрашивают", – констатируют в компании BSI Group.

Но получить визу вполне реально. Для этого нужно предоставить требуемый пакет, подтверждающий цели поездки (в случае туризма – ваучер на тур, бронь отеля и авиабилеты в обе стороны), справки с места работы, выписку из банка, поскольку правильно оформленные документы – основной залог успеха.

На получение шенгена в Москве потребуется в среднем 2,5-3 недели, документы на шенгенскую визу под туристические поездки принимают такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария, а среди наиболее лояльных стран в вопросе выдачи "длинных" виз – Франция и Италия (дают на шесть месяцев и год). Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы, греческое консульство выдает короткие и однократные.

Самые жесткие требования действуют у Германии. Для получения визы в эту страну от россиян просят предъявить счет в банке, который работает на территории ЕС, а также страховку от европейской компании. Аналогичные требования по страхованию предъявляют консульства Словении и Мальты.