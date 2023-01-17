Ушла из жизни бывший ректор Тбилисской консерватории

17 янв. 15:41

Грузинская пианистка, народная артистка Грузии, проректор Тбилисской государственной консерватории Вано Сараджишвили Манана Доиджашвили скончалась на 77-м году жизни.

Окончив Тбилисскую государственную консерваторию, Манана Доиджашвили в 1987-1988 годах вела телецикл "Всемирно известные пианисты". В 1988 году основала концертную компанию "Классика".

Также она была основателем конкурса "Грузинские музыканты-исполнители", была руководителем и генеральным директором Большого зала консерватории. Основала "Тбилисский международный конкурс пианистов" В 2000-2012 годах была ректором Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в Тбилиси, напоминает Sputnik Грузия.