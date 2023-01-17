Грузию ждет распад последней оппозиционной силы

17 янв. 15:31

По всем признакам, крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" скоро распадется, такое мнение выразил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Георгий Кахиани.

"Если учтем, какими грязными методами идет борьба внутри партии, будь то война компроматов или скрытые записи, предположительно, все идет к тому, о чем мы и раньше говорили, что "Национальное движение" распадется", - цитирует политика Sputnik Грузия.

Кахиани подчеркнул, что эти губительные для ЕНД процессы хорошо повлияют на государство - исчезнет "команда", которая "занимается вредительством и паразитством".

Выборы председателя ЕНД стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января, они завершатся в то же время 30 января.

Кандидаты на пост председателя "Нацдвижения" - нынешний председатель партии Ника Мелия, депутат парламента Леван Хабеишвили, экс-член партии, ранее глава женской партийной организации Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.

На сегодня партия окончательно раскололась на два противоположных лагеря - сторонников "старой гвардии" радикально настроенного Левана Хабеишвили и Ники Мелия, стремящегося к умеренной политике.