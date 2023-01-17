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Грузию ждет распад последней оппозиционной силы

Грузию ждет распад последней оппозиционной силы

По всем признакам, крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" скоро распадется, такое мнение выразил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Георгий Кахиани.

"Если учтем, какими грязными методами идет борьба внутри партии, будь то война компроматов или скрытые записи, предположительно, все идет к тому, о чем мы и раньше говорили, что "Национальное движение" распадется", - цитирует политика Sputnik Грузия.

Кахиани подчеркнул, что эти губительные для ЕНД процессы хорошо повлияют на государство - исчезнет "команда", которая "занимается вредительством и паразитством".

Выборы председателя ЕНД стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января, они завершатся в то же время 30 января.

Кандидаты на пост председателя "Нацдвижения" - нынешний председатель партии Ника Мелия, депутат парламента Леван Хабеишвили, экс-член партии, ранее глава женской партийной организации Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.

На сегодня партия окончательно раскололась на два противоположных лагеря - сторонников "старой гвардии" радикально настроенного Левана Хабеишвили и Ники Мелия, стремящегося к умеренной политике.

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