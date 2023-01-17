Скоростной мобильный интернет заработал в "Долине Нарзанов"

17 янв. 15:23

Для туристов, отдыхающих в курортном месте "Долина Нарзанов", расположенном в Кабардино-Балкарии (КБР) в 30 км от города Кисловодска, стал доступен высокоскоростной мобильный интернет, - сообщили в правительстве региона.

"На территории "Долины Нарзанов" в КБР оператор связи МегаФон обеспечил покрытие LTE. Теперь гости из всех уголков страны могут поправлять здоровье на минеральных источниках и одновременно оставаться онлайн", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Гости курорта уже пользуются мобильным интернетом на средней скорости 23 Мбит/с, максимальный же показатель превышает 80 Мбит/с, что позволяет делиться фото и видео онлайн, вести прямые эфиры в соцсетях и мессенджерах непосредственно от минеральных источников.

Мобильная связь и интернет доступны также в различных туристических локациях Кабардино-Балкарии: в аэропорту Нальчика, на Голубых озерах, на склонах гор Чегет и Эльбрус, где также расширено покрытие сети LTE.

Напомним, экопарк "Долина Нарзанов" - круглогодичный бальнеологический курорт в урочище Лахран на высоте 1,3 тыс м. По количеству, составу и свойствам его минеральных источников территория не имеет аналогов в мире.