Казахстан заплатит России около $43 млн за долю в Евразийском банке

17 янв. 15:19

Глава Минфина Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил о том, что республика заплатит России за увеличение доли в капитале международного Евразийского банка развития (ЕАБР) с чуть выше 32% до более чем 37%. По его словам, это обойдется Казахстану в примерно $43 млн или 20 млрд тенге.

Напомним, что накануне ЕАБР выступил с сообщением о перераспределении уставного капитала между его участниками. Как уточнили в банке, в результате данного перераспределения снизится доля России: она уменьшится на 21, 1883 процентных пункта до 44, 7878%. Часть акций, которые принадлежали России, будут равномерно поделены между странами-участницами Евразийского банка – Арменией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Беларусью.

Доля Казахстана увеличится до 37,2865%, рост составит 4,2965 процентных пункта. «Примерная сумма – 20 млрд тенге, по 5 млрд ежегодно, если разбить на три-четыре года», - отметил глава ведомства.

Министр пояснил, что «рассрочка» объясняется нежеланием создавать нагрузку на бюджет республики. Жамаубаев также добавил, что увеличение доли Казахстана нужно для реализации большего количества инвестиционных проектов и смягчения эффекта от «определенных» западных санкций.