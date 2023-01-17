Жительницу Дагестана, помогавшую террористам, приговорили к 12 годам колонии

17 янв. 15:06

Южный окружной военный суд озвучил приговор жительнице Дагестана, участвовавшей в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации "ИГИЛ", такое сообщение распространила пресс-служба суда.

В нем говорится, что 3 апреля 2016 года женщина прибыла в Сирию в провинцию Алеппо вступила, где присоединилась к запрещенной международной террористической организации "ИГИЛ".

"Находясь до сентября 2016 г. на территории Сирии, Магомедова оказывала помощь в лечении раненых боевиков и приготовлении пищи участникам данной организации", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Подсудимая также собирала деньги на нужды организации. В сентябре 2016 года она вернулась в РФ, где продолжила собирать средства на нужды террористов.

Она признана виновной в участии в деятельности террористической организации и содействии ей (ч.2 ст.205.5 и ч.1.1 ст.205.1 УК РФ), суд приговорил ее к 12 годам исправительной колонии общего режима.