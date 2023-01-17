В Чечне запущен ресурс для изучения чеченского языка

17 янв. 15:05

Институт чеченского языка разработал образовательный ресурс для изучения родного языка и литературы для школьников, благодаря которому учащиеся смогут онлайн проходить различные тесты и изучать методические материалы. Учителя, в свою очередь, смогут отслеживать, как их ученики справляются с заданиями.

«„Дешархо“ - образовательный ресурс, предназначенный для использования учителями, учениками и их родителями. У каждого учителя на сайте есть свой личный кабинет, через который он может „создать“ свой класс и добавить детей», - прокомментировал запуск образовательной платформы министр образования и науки Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев.

Доступ к ресурсу также получат родители школьников.