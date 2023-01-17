К концу 2024 года в Дагестане заработает новый магистральный водовод

17 янв. 15:06

Дагестан получит 10,5 млрд рублей на проектирование и строительство магистрального водовода "Чиркей-Махачкала-Каспийск", - сообщила пресс-служба главы республики.

Также республика также получит 3,6 млрд рублей на строительство инфраструктуры в рамках комплексного инвестиционного развития Карабудахкентского района.

Оба объекта реализуются с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов для строительства и реконструкции объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, - передает "Интерфакс".

"Средства федерального бюджета в размере 3,3 млрд рублей, выделенные в 2022 году на первый этап строительства водовода "Чиркей-Махачкала-Каспийск", освоены в полном объеме. Инженерно-изыскательские работы выполнены на 100%, проектные - на 61%", - говорится в сообщении.

Уже в мае текущего 2023 года завершится разработка проектно-сметной документации строительства и получение заключения госэкспертизы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 года.