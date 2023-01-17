В Сочи в четвертый раз отменили Российский инвестиционный форум

17 янв. 14:45

В Сочи в этом году снова не состоится Российский инвестиционный форум, который традиционно проводился в середине февраля, - пишут "Известия" со ссылкой на свои источники.

В последний раз форум планировали проводить в 2022 году - его дата и программа были известны заранее, но он так и не состоялся из-за короновируса. Теперь же подобной информации о мероприятии в 2023 году нет, а на госзакупках нет заявок на строительство стендов, - пишет портал Юга.ру.

Отмена форума станет большой потерей для Краснодарского края: региональный бюджет получал от мероприятия большие деньги, - отметил генеральный директор выставочной компании Exponic, член комитета ТПП по конгрессно-выставочной деятельности Иван Никольский.

Напомним, в последний раз форум проводили в 2019 году.