Секретарь Совбеза Ирана и помощник Путина встретились в Тегеране

17 янв. 14:28

Экономическое сотрудничество между Россией и Ираном развивается по пути стратегических договоренностей, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шахмани по итогам прошедшей сегодня встречи с помощником президента РФ Игорем Левитиным в Тегеране.

Стороны обсудили экономическое и многостороннее сотрудничество между странами, передает агентство IRNA.

Отметив развивающиеся отношения двух стран, Шамхани указал на необходимость активизации реализации совместных экономических проектов в рамках договоренностей президентов, назвал важной взаимодополняющей роли Москвы и Тегерана на мировых энергетических и транзитных рынках.

Секретарь ВСНБ ИРИ констатировал, что односторонние санкции мешают развитию и становятся причиной увеличения региональных и международных кризисов. Он обратил особое внимание на создание совместных структур для борьбы с рестрикциями и активизацию международных соответствующих возможностей.

Игорь Левитин в свою очередь представил доклад о ходе совместных проектов между его предыдущим и текущим визитом в Иран, сообщил о стратегическом влиянии завершения международного транспортного проекта "Север-Юг" и обязательствах РФ по скорейшему завершению участка "Решт-Астара".

Помощник российского президента поведал об интересе российских компаний к работе и инвестициям в инфраструктурные проекты Ирана, учитывая уникальные возможности ИРИ в энергетике и транзите.

Российский политик добавил, что благодаря мерам, предпринятым экономическими и банковскими деятелями обеих стран, уже подготовлены необходимые механизмы для преодоления связанных с санкциями ограничений в валютно-банковской сфере, так что скоро в торговых отношениях между Россией и Ираном произойдет серьезный скачок.