Власти Ставрополья удвоят субсидирование своих виноградарей

17 янв. 14:18

На Ставрополье стартовал отбор документов на получение государственной поддержки на развитие виноградарства, - сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

"В текущем году на поддержку виноградарства из двух уровней бюджета предусмотрено 226,6 млн рублей, что в два раза превышает уровень прошлого года", - написал он, уточнив, что участниками отбора могут стать все виноградарские и винодельческие хозяйства региона, кроме личных подсобных хозяйств.

"Субсидируются затраты по закладке виноградников, уходовым работам за молодыми и плодоносящими виноградниками, а также на применение удобрений, покупку спецтехники и оборудования для виноградарства и виноделия за 2022 и 2023 годы", - добавил министр.