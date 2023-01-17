Глава МИД Ирана встретился с Чавушоглу в Анкаре

17 янв. 14:18

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает агентство IRNA.

В Анкаре иранского дипломата встретил заместитель политического генерального директора МИД Турции.

По прибытии в столицу Турции Абдоллахиян заявил, что на повестке дня стоит рассмотрение вопросов двусторонних отношений, с учетом отличного уровня связей между Тегераном и Анкарой.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что ирано-турецкие отношения находятся на правильном пути.

"Сегодня мы можем назвать Турцию одним из соседей, у которого самые лучшие отношения с Исламской Республикой Иран", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в ходе визита министр иностранных дел Ирана встретится с министром иностранных дел и президентом Турции, на переговорах будут обсуждаться региональные вопросы, такие как ситуация в Передней Азии и на Южном Кавказе.