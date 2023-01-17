Россияне лидируют по приобретению турецкого жилья

17 янв. 13:20

Граждане России в минувшем 2022 году стали лидерами по покупкам жилья в Турции, - сообщил сегодня национальный институт статистики страны.

За год россияне приобрели 16 312 единиц жилья, тогда как граждане Ирана, у которых второе место, приобрели в прошлом году в Турции лишь 8 223 квартиры. Третье место у жителей Ирака, на долю которых пришлась 6 241 единица недвижимости, - передает ТАСС.

Всего иностранцам в Турции в прошлом году было продано 67 490 единиц жилья, что на 15,2% больше по сравнению с 2021 годом. Больше всего недвижимости они купили в Стамбуле (24 953), в Анталье (21 860) и в турецкой провинции Мерсин (4 316).