Саакашвили снова пропускает суд по отмене своего наказания

17 янв. 13:16

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опять не принимает участия в заседании суда, где обсуждается возможность отмены или отсрочки его наказания.

"Мы предложили данному осужденному дистанционное включение, от чего он отказался и требует предстать перед судом... По разъяснению лечащего врача, он не дает рекомендацию транспортировки осужденного в суд", - приводит слова судьи Георгия Аревадзе Sptunik Грузия.

Он уточнил, что подписи под протоколом поставили представители пенитенциарной службы и сам Саакашвили. Экс-глава государства там же приписал, что готов прийти на суд лично, пояснив, что его не удовлетворяет качество.

Один из адвокатов Саакашвили Шалва Хачапуридзе на суде заявил, что, таким образом, осужденный хочет участвовать в таких заседаниях, но ему не позволяет состояние здоровья, что служит еще одним твердым доказательством того, что Саакашвили не может отбывать наказание.