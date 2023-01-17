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Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов обсудили сотрудничество в энергетике

Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов обсудили сотрудничество в энергетике

Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которого стороны обсудили практическое сотрудничество двух стран в сфере энергетики, - сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

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