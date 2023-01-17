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22 "Точки роста" заработают в Северной Осетии в новом учебном году

22 &quot;Точки роста&quot; заработают в Северной Осетии в новом учебном году

Более 20 центров "Точка роста" откроются в сентябре будущего года в школах Северной Осетии, рассказали в пресс-службе Минобрнауки региона.

"В сентябре 2023 года в школах Северной Осетии откроются 22 центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в общеобразовательных организациях сельской местности и малых городов, созданных в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", - пояснили в ведомстве.

"Точки" снабжены цифровыми лабораториями для занятий химией, физикой, биологией, экологией, физиологией, нейротехнологией. В центрах есть образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов, а также учебные роботы-манипуляторы с модульными сменными насадками и ноутбуки.

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