Российские туристы полюбили путешествовать в Узбекистан

17 янв. 12:47

За минувший год число прибывших в Узбекистан туристов из России выросло в три раза по сравнению с 2021 годом, до 567,7 тыс человек, - сообщает узбекистанский Госкомстат.

Годом ранее в Узбекистан приезжали всего 190,5 тыс россиян, а вот итоги 2022 года превысили и показатели допандемийного 2019-го, когда Узбекистан посетили почти 450 тыс туристов из РФ, - передает РИА Новости.

Россияне стабильно занимают четвертое место по турпотоку в республику, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Общее число иностранцев, посетивших Узбекистан в минувшем году, выросло в 2,8 раза – до 5,2 млн человек.

Напомним, в марте минувшего 2022 года между правительствами Узбекистана и Россией был подписан план из 20 мероприятий, направленный на создание условий для роста турпотока между двумя странами.