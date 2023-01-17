В Северной Осетии задержан украинский шпион

17 янв. 12:35

На российско-грузинской границе в Северной Осетии задержан житель одной из стран СНГ, его обвиняют в причастности к шпионажу в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО-Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу. В частности, при пересечении МАПП „Верхний Ларс“ подозреваемый был задержан», - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный предоставил хранящуюся в его мобильном устройстве переписку в мессенджере Telegram, из которой следовало, что он передавал украинской стороне сведения о местоположении военной техники ВС РФ, направляя контактному лицу фотографии и видео.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).