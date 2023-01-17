Глава МЭА прокомментировал первый в мировой истории энергетический кризис

17 янв. 12:23

Первый раз в истории планета переживает серьезный энергетический кризис, который, однако, дал мощный импульс развитию экологически чистой энергетики, сообщил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы раньше никогда не сталкивались с подобным энергетическим кризисом. В то же время он дал большой толчок развитию чистой энергетики", - цитирует его ТАСС.

По словам главы МЭА, если раньше развивать использование возобновляемых источников энергии стремились прежде всего из заботы об окружающей среде, то теперь они нужны для энергетической безопасности, решение проблем которой в долгосрочной перспективе связано именно с чистой энергетикой.