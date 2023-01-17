Баку назвал восемь компаний, воровавших золото и медь в Карабахе

17 янв. 12:18

Азербайджанские месторождения в годы оккупации территорий Азербайджана незаконно эксплуатировал целый ряд иностранных компаний, - сообщил на брифинге председатель совета правления Госагентства геологической разведки Азербайджана Али Алиев.

Это канадские Sterlite Gold и First Dynesty Mines, швейцарские Base Metals и Vallex Group, российская Geopro Mayninq Gold Company, американская Global Gold, индийская Vedanta Resourcess и армянская Armenian Copper Programme, совладельцами которой являются предприниматели из Швеции и Лихтенштейна.

"На месторождении Демирли залегает порядка 457 тыс т меди, на месторождении Гызылбулаг - 13,7 т золота. Однако конкретный объем их незаконной эксплуатации неизвестен. В настоящее время идут расчеты. Соответствующие государственные органы подготовили обращение к международным организациям в связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана", - отметил Али Алиев.