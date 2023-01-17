Число новых заражений коронавирусом в России за сутки снизилось до 4 тыс

17 янв. 12:02

В России за минувшие сутки выявили 4 042 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 124, в Санкт-Петербурге - 663, в Подмосковье - 61. В Краснодарском крае - 30, в Ставропольском крае - 14, в Крыму - 34, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 8, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 864 944.

Госпитализированы за сутки 877 человек. Выздоровели за сутки 4 933 человека, с начала пандемии - 21 283 039.

Умерло за сутки 45 заболевших, за все время - 394 483 человека.