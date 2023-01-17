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На дагестанский Гуниб может обрушиться скальный массив

На дагестанский Гуниб может обрушиться скальный массив

Жители дагестанского села Гуниб не без оснований опасаются обвала скалы "Спящая красавица", в связи с чем будет проработан вопрос проведения укрепительных работ, - сообщили в пресс-службе администрации Гунибского района.

Межведомственная комиссия обследовала обвалоопасный участок скалы на 148 км республиканской автодороги "Махачкала – Буйнакск – Леваши – Верхний Гуниб", и ее специалисты пришли к выводу, что угроза обвала на этом участке вполне реальна, - передает "АиФ-Дагестан".

С 2020 года здесь было зафиксировано изменение ширины трещины на скале на 0,351 мм (до 4,68 мм) и возвращение в исходное положение, и хотя динамики развития расширения трещины и движения скального массива в сторону Гуниба нет, при этом сохраняется угроза обрушения отдельных глыб.

В скором времени в правительство Дагестана и в главное управление МЧС России по республике будет представлена проектная документация для проработки вопроса по проведению укрепительных работ на скальном массиве.

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