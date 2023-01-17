Микрозаказник "Кавказский бор" создают в Красноярском крае

17 янв. 11:37

Новый природный микрозаказник "Кавказский бор" создадут на юге Красноярского края в Минусинском районе уже к концу текущего месяца, рассказали в пресс-службе регионального Минэкологии и рационального природопользования.

Решение по новой охраняемой природной территории было принято на заседании краевого правительства, постановление об учреждении заказника подписал его председатель Юрий Лапшин.

"Через 10 дней, к концу января, "Кавказский бор" официально заработает", - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Площадь нового заповедника составит 547,6 га, он создается для сохранения уникального ленточного соснового бора, по которому пролегает путь миграции косули сибирской.

"Кроме того, на территории выявлено 22 вида животных и растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края", - добавили в пресс-службе.