В Каспийске восстановлено электроснабжение

17 янв. 11:35

Энергетики завершили работы по восстановлению электроснабжения Каспийска, жители которого с воскресенья оставались без света из-за возгорания на подстанции, говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети Северный Кавказ».

Накануне в пресс-службе администрации Каспийска сообщили о восстановлении электроснабжения в Каспийске, но позднее в ходе диагностики подстанции специалисты выявили необходимость замены второго вышедшего из строя трансформатора из-за чего были перенесены сроки подачи света в дома. «Энергетики филиала „Россети Северный Кавказ“ - „Дагэнерго“ к 00:30 17 января восстановили в Каспийске электроснабжение всех потребителей, ранее оставшихся без электроэнергии из-за технологического нарушения на подстанции»,- говорится в сообщении пресс-службы.