Жителям Ташкента пообещали бесперебойную подачу газа и электроэнергии

17 янв. 11:17

Власти столицы Узбекистана на протяжении недели полностью удовлетворят потребности жителей в природном газе и электроэнергии, - объявили сегодня на совещании, проведенном хокимиятом Ташкента, сообщает пресс-служба хокимията столицы.

Расширенное совещание проходило под руководством исполняющего обязанности хокима города Бахтиера Рахмонова, в первую очередь его участники определили первостепенные задачи в сфере обеспечения энергоресурсами.

"Определены задачи, согласно которым в течение недели потребность жителей махаллей всех столичных районов в природном газе и электричестве будет удовлетворена, а также в короткие сроки все недостатки и перебои будут устранены", - говорится сообщении, передает Sputnik Узбекистан.

Напомним, накануне на совещании президент страны Шавкат Мирзиеев поручил создать систему, оказывающую немедленную помощь людям в проблемных махаллях, справедливо распределяя имеющиеся ресурсы в энергосистеме.