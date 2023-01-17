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Жителям Ташкента пообещали бесперебойную подачу газа и электроэнергии

Жителям Ташкента пообещали бесперебойную подачу газа и электроэнергии

Власти столицы Узбекистана на протяжении недели полностью удовлетворят потребности жителей в природном газе и электроэнергии, - объявили сегодня на совещании, проведенном хокимиятом Ташкента, сообщает пресс-служба хокимията столицы.

Расширенное совещание проходило под руководством исполняющего обязанности хокима города Бахтиера Рахмонова, в первую очередь его участники определили первостепенные задачи в сфере обеспечения энергоресурсами.

"Определены задачи, согласно которым в течение недели потребность жителей махаллей всех столичных районов в природном газе и электричестве будет удовлетворена, а также в короткие сроки все недостатки и перебои будут устранены", - говорится сообщении, передает Sputnik Узбекистан.

Напомним, накануне на совещании президент страны Шавкат Мирзиеев поручил создать систему, оказывающую немедленную помощь людям в проблемных махаллях, справедливо распределяя имеющиеся ресурсы в энергосистеме.

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