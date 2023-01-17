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ЦБ России продал на внутреннем рынке валюту на 3,2 млрд рублей

ЦБ России продал на внутреннем рынке валюту на 3,2 млрд рублей

Центральный Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 16 января на 3,2 млрд рублей, такие данные размещены на его сайте.

Министерство финансов России с 13 января вернулось к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках нового бюджетного правила, причем совокупный объем средств, направляемых на продажу валюты с 13 января по 6 февраля, достигнет 54,5 млрд рублей, каждый день будет продаваться иностранной валюты на 3,2 млрд рублей.

Операции по покупке и продаже валюты будут реализоваться ЦБ РФ на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи в инструменте китайский юань-рубль.

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