Израильские дипломаты посетили Аллею шехидов в Баку

17 янв. 11:01

Сегодня утром около трех десятков израильских дипломатов, собравшихся в Баку для проведения собственной "региональной конференции послов в странах Евразии", посетили Аллею шехидов, на которой похоронены жертвы вторжения советской армии 20 января 1990 г., и воины, павшие в Первой Карабахской войне.

Израильтяне возложили цветы на могилу Национального Героя Азербайджана Альберта Агарунова, горского еврея, погибшего в 1992 г. при обороне Шуши. Посещение Аллеи шехидов израильскими дипломатами происходило в сопровождении большого количества сотрудников полиции.

В Баку съехались послы Израиля из стран постсоветского пространства и Балканского полуострова, а также работники центрального аппарата министерства иностранных дел.

Напомним, 16-18 января в Азербайджане проходит их внутриведомственное региональное совещание. В прошлом такие мероприятия проводились в Москве, Баку выбран для этой цели впервые.