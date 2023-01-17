СМИ: россияне скупают грузинскую недвижимость

17 янв. 10:39

В ушедшем 2022 году 12 335 граждан РФ купили в Грузии 15 164 различных объекта недвижимости, - говорится в сообщении министерства юстиции страны, опубликованном в местных СМИ, - пишет газета "Коммерсант".

Уточняется, что 13 262 объекта недвижимости, приобретенных россиянами, это квартиры и дома. При этом 10 975 россиян зарегистрировали право собственности на 13 850 земельных участков под уже приобретенные домовладения, так и участки, годные для застройки.

Годом ранее такие покупки были скромнее - в 2021 году 3 739 граждан РФ зарегистрировали право собственности на 4 332 объекта недвижимости, а в 2020 году лишь 2 366 россиян приобрели 2 701 дом, квартиру и земельный участок.

Купля-продажа земли сельхозназначения в Грузии запрещена законом, купить или продать можно лишь земельные участки для жилой застройки, - напоминает издание.