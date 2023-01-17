Евросоюз войдет в Армению на два года

17 янв. 10:23

Европейский союз намерен через месяц послать в Армению новую наблюдательную миссию, срок полномочий которой составит не два месяца, как у прежней миссии, а минимум два года. Об этом пишут армянские СМИ, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, на прошлой неделе проект был принят Комитетом по политике и безопасности Совета Европы, накануне его одобрила ключевая структура, занимающаяся наблюдательными миссиями, - Комитет по гражданским вопросам антикризисного управления.

Новые наблюдатели получат большую свободу перемещения по сравнению с группой из 40 человек, направленной в октябре прошлого года на армяно-азербайджанскую границу: теперь европейские наблюдатели будут патрулировать всю территорию Армении, отмечают источники, обращая внимание на то, что, как и у предыдущей миссии, у них не будет оружия.

Точной информации о численности новой миссии пока нет, но, по предварительным данным, в нее могут войти около двухсот европейских специалистов.

Предполагается, что их приоритетом будет сокращение эскалации и в целом создание благоприятных условий для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Внешнеполитическая служба ЕС в ближайшие дни должна будет разработать специальный план действий, определяющий, за счет чего будет обеспечена безопасность миссии, как будут оцениваться риски, какие средства защиты будут предоставлены и как в случае необходимости будет проводиться эвакуация наблюдателей.

Брюссель рассчитывает, что Ереван возьмет на себя ответственность за администрирование возможными контактами, в том числе столкновениями, европейских наблюдателей с российским военным контингентом, а также обеспечит наблюдателям правовой иммунитет, отмечается в сообщении.

Уточняется, что евронаблюдатели прибудут в Армению в будущем месяце, миссия стартует 20 февраля. Сегодня тема будет поднят на встрече послов ЕС, окончательное решение будет принято, по всей видимости, 23 января в Брюсселе, на встрече министров иностранных дел стран ЕС.