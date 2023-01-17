На Кубань приходит январское тепло

17 янв. 10:02

На Кубани сегодня ожидается погодная аномалия: в середине января температура воздуха в Краснодаре поднимется до 11 градусов тепла, - сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В утренние часы в краевом центре ожидается туман и гололедно-изморозевые отложения, на небе переменная облачность, осадков по-прежнему не ожидается, - передает "АиФ-Юг".

По краю также переменная облачность. Ветер до 4-9 м/с, утром и днем местами возможны порывы до 11-13 м/с. Дневные температуры на уровне 5-10 градусов тепла, местами в южной половине края до +14, и лишь в горах от +2 до +7 градусов.

На Черноморском побережье сегодня облачно, но без осадков. Ветер усилится до 12-14 м/с, а на участке Анапа-Геленджик его порывы будут достигать 15-20 м/с. Дневные температуры - от 11 до 16 тепла.