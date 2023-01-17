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Трем раненым понадобилась госпитализация после страшной аварии на Ставрополье

Трем раненым понадобилась госпитализация после страшной аварии на Ставрополье

Три человека были в итоге госпитализированы после ДТП, унесшего две жизни накануне в Шпаковском округе, об этом сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

"По предварительным данным, 16 января около 18 часов на 307 км автодороги "Ростов-на-Дону - Ставрополь" водитель ВАЗ-2114, совершая маневр опережения, зацепил автомашину Daewoo Nexia", - напомнили в ведомстве.

В результате оба транспортных средства оказались на "встречке", где случилось столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter, ехавшим из Краснодара в Ставрополь.

На месте аварии скончались жители Хакасии - 26-летний водитель и 29-летний пассажир "Жигулей". В больницу были доставлены водитель Daewoo и пять пассажиров маршрутки.

Позже стало известно, что в итоге госпитализация потребовалась только троим участникам ДТП.

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