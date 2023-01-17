Москвичам рассказали о погоде во вторник

17 янв. 9:31

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус поделился прогнозом, согласно которому во вторник гостей и жителей столицы ждет гололедица, небольшой снег и около 0 градусов.

По его словам, погоду в столице будет формировать приближающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт.

"Погода облачная, пройдет небольшой снег переходящий в мокрый снег. На дорогах и тротуарах гололедица. В Москве около 0 градусов, на территории Московской области от минус 3 до плюс 2 градусов", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, с порывами. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажу 745 миллиметров ртутного столба.