В горах Кавказа ждут схода лавин

17 янв. 9:28

Сход снежных лавин прогнозируется на этой неделе на горнолыжных курортах Сочи в Краснодарском крае, - предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"На прошедшей неделе из-за высокой степени лавинной опасности закрывались трассы для спуска на горнолыжных курортах Сочи - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром". На текущей неделе сход снежных лавин в этом муниципальном образовании прогнозируется на высотах свыше 1,5 тысячи метров", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС, передает РИА Новости.

Также сход снежных лавин также ожидается в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии на высотах 2,5 тыс м, - говорится в сообщении.