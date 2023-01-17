Россия и Иран могут наладить совместное производство автомобилей

17 янв. 9:14

Тегеран не исключает создания совместного с Россией предприятия по производству автомобилей, заявил официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф.

«Совместное автопроизводство и открытие завода в Иране или же в России зависит от того, насколько успешно мы сможем экспортировать свои автомобили в Россию и выйти на ее рынок, и насколько хорошо будут приняты иранские модели в России», - сказал он.

Далее Галибаф отметил, что после того, как эти данные будут получены, в стране начнут изучать вопрос инвестиций в совместное производство и развитие рынка авто в России.