Минюст Турции: Швеция вступит в НАТО, если…

17 янв. 9:12

Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, пока она игнорирует провокации террористов, - заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

"Если Швеция хочет добиться поддержки Турции в вопросе заявки на вступление в НАТО, то должна выполнить обязательства в рамках договоренностей с Анкарой", - приводит слова министра турецкое информационное агентство Anadolu.

Боздаг напомнил о положениях трехстороннего Меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией на полях последнего саммита НАТО в Мадриде. "Документ налагает на стороны определенные обязательства, поэтому Анкара совершенно справедливо ожидает от Стокгольма выполнения данных обещаний", - подчеркнул министр, передает РИА Новости.

"Страна, игнорирующая провокации террористов, не может ожидать от Анкары поддержки на пути вступления в Североатлантический альянс. Подходы должны быть пересмотрены", - сказал глава минюста Турции.

В Стокгольме ранее прошла акция сторонников запрещенной в Турции РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после чего посол Швеции в Анкаре был вызван в МИД Турции, где ему выразили протест в связи с акцией.

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару, а адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что акция РПК в Стокгольме рискует осложнить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к НАТО.