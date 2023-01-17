СМИ: Блинкен приедет в Китай в начале февраля

17 янв. 8:34

Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале февраля посетит Китай. Об этом со ссылкой на дипломатов, знакомых с планами госсекретаря, пишет издание Politico.

В рамках поездки, которая состоится 5-6 февраля, руководитель американского внешнеполитического ведомства встретится с главой МИД КНР Цинь Ганом. Ожидается, что стороны обсудят Украину, ядерный арсенал Китая, вопросы совместной борьбы с наркоторговлей и возможное возвращение на родину находящихся под стражей в Китае американцев.

Кроме того, Блинкен на переговорах планирует поднять вопрос о восстановлении контактов в военной сфере, которые были заморожены в прошлом году после визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что Блинкен приедет в Китай в продолжение переговоров президента США Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина, состоявшихся на саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали в 2022 году.