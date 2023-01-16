Прокуратура проверит публикации о наказании школьника плетью на Ставрополье

16 янв. 23:52

Школа в Ставропольском крае, ученик которой вернулся домой со следом от удара плетью на спине, подвергнется проверке, об этом сообщает краевая прокуратура.

"По поручению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина прокуратура края проводит проверку по материалам, размещенным в средствах массовой информации по факту недопустимого обращения с несовершеннолетним в общеобразовательном учреждении", - пояснили в ведомстве.

По его данным, сегодня в региональных СМИ появилась информация о том, что шестиклассник пришел из школы со следом от удара плетью на спине.

По итогам проверки будет дана оценка деятельности сотрудников школы на предмет соблюдения законодательства об образовании в связи с применением недопустимых методов воспитания.

Отец ребенка, опубликовавший снимок в социальных сетях, заявил, что в правилах кадетской школы - "отхлестать плетью за провинность", причем при поступлении на это дают согласие и дети, и родители.

В администрации Ставрополя заявили, что городской комитет образования проведет проверку школы на предмет соблюдения прав обучающихся.

"В самой школе уже проведено служебное расследование, в ходе которого подтвержден факт рукоприкладства со стороны воспитателя по отношению к обучающемуся 6 класса. Шестнадцатого января педагог-воспитатель уволен", - сказано в сообщении.