Настоятель кафедрального собора в Гелатском монастыре пострадал при пожаре в келье

16 янв. 23:41

Настоятель Гелатского кафедрального собора, расположенного неподалеку от Кутаиси, отец Иосиф Бурджанадзе пострадал при тушении пожара в гостевой келье, такое заявление митрополит Кутаисский и Гаэнатский Иоанн опубликовал на странице епархии в соцсети.

По его словам, огонь из камина перекинулся на одеяло в гостевой келье мужского монастыря. В этот момент последнего оставшегося гостя в помещении не было, и пламя распространилось на всю комнату.

"Случайно архимандрит Иосиф, выйдя из своей кельи, увидел огонь. Чтобы потушить его, он сразу вошел в гостевую келью и вынес загоревшееся одеяло, огонь от которого распространился и на его одежду", - цитирует митрополита Sputnik Грузия.

Спасти пострадавшего до приезда "скорой" смогли монастырские священнослужители. Они также попытались самостоятельно потушить пожар в келье до прибытия пожарных.

По данным СМИ, у архимандрита обожжено 50% тела, он доставлен в Кутаисский ожоговый центр.

Митрополит Иоанн уточнил, что отец Иосиф вышел из шока, врачи продолжают его лечение.