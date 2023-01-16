Краснодарский цирк изменится после масштабной реконструкции

16 янв. 23:29

В Краснодарском цирке пройдет масштабная реконструкция, после которой он радикально изменится и внутри, и снаружи.

"Начинаем масштабную реконструкцию Краснодарского цирка. Сооружение 1970 года постройки уже давно не отвечает современным требованиям. По мнению экспертов, его придется полностью демонтировать. По поручению губернатора построим новое универсальное здание", - сообщила в своем Telegram-канале замгубернатора региона Анна Минькова.

После ремонта количество мест в зрительном зале увеличится до 2 тыс, увеличится фойе здания, появится летняя площадка, кафе, а также двухуровневый подземный паркинг для зрителей, приехавших на личных автомобилях, - говорится в сообщении.