Представитель известной азербайджанской музыкальной династии выступит в Петербурге

17 янв. 1:33

20 января в Санкт-Петербурге состоится концерт, в котором примут участие заслуженный артист Азербайджана, скрипач Эльвин Ходжа Ганиев, симфонический оркестр Мариинского театра и дирижер Александр Рахбари.

В программе вечера в Концертном зале Мариинского: концерт для скрипки c оркестром турецкого композитора Фазыла Сая "1001 ночь в гареме" и симфония 4 Чайковского.

25-летний Эльвин Ходжа Ганиев - внук известного скрипача и педагога, профессора, народного артиста Азербайджана Сарвара Ганиева. Родители и дядя скрипача, имя которого внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана, - тоже музыканты. Эльвин Ходжа Ганиев - лауреат многих международных конкурсов, постоянный участник международных фестивалей в разных странах мира, не раз выступал в Москве и Петербурге.