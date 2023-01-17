Ювелиры в Казахстане не будут платить НДС

17 янв. 0:23

В Казахстане бизнес в ювелирной отрасли ждет поддержка государства в 2023 году, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

В рамках инструмента субсидирования ставки вознаграждения по кредитам предпринимателю предоставляются кредиты по ставке 6% годовых, максимальная сумма кредита на предпринимателя - до 3 млрд тенге, со сроком 5 лет, рассказал премьер.

"Также в рамках программы "Экономика простых вещей" предусмотрено льготное кредитование предпринимателей по ставке 7%, сумма кредита не ограничена, срок субсидирования - 5 лет, и предоставляется частичная гарантия по кредитам (сумма кредита до 1 млрд тенге 50%)", - продолжил Смаилов.

Кроме того, в Налоговый кодекс Казахстана внесены дополнения в части освобождения от НДС реализации золота и серебра отечественным ювелирам в 2023 году. Прорабатывается вопрос по введению порядка продажи драгоценных металлов производителям ювелирных изделий на основе прямого договора или через товарно-сырьевую биржу с 15% предоплатой от стоимости и условием отсрочки платежа на 180 дней, заключил премьер.