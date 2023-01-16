Новый центр единоборств появился в Каневской

16 янв. 23:14

На Кубани в станице Каневской начал работать новый центр единоборств, - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Новый центр единоборств открыли в станице Каневской. В просторном и современном зале молодежь и люди разных возрастов смогут заниматься самбо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбой", - рассказал он.

Кондратьев отметил, что строительство инфраструктуры стимулирует развитие спорта в регионе, к занятиям физической культурой приобщается все больше местных жителей.

Центр единоборств способен за смену принять 40 человек, он предназначен для учебно-тренировочных занятий и соревнований. На площади 1544 кв м разместили медицинский блок, тренерские и инвентарные, раздевалки, комнату отдыха.

В этом году на Кубани планируется построить свыше 45 спортивных объектов.