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В Кавказском заповеднике за год побывало рекордное число туристов

В Кавказском заповеднике за год побывало рекордное число туристов

В 2022 году Кавказский заповедник на юге России посетили рекордное число туристов. Об этом сообщил директор заповедника Сергей Шевелев.

Он подчеркнул, что в течение года там побывало около 563 тыс человек.  

"Динамика с каждым годом идет по нарастающей. В 2021 году число гостей составило 539 тыс человек. То есть, в 2022 году мы превысили прошлогодний рекорд", - приводит слова директора заповедника ТАСС.

Он также рассказал, что наибольший интерес у людей вызывают многодневные туристические маршруты - за лето по ним прошло около 100 тыс человек.

Кроме того, увеличился спрос на отдых в горах и посещение экскурсионных, рекреационных объектов - экоцентров Лаура (Красная Поляна) и Гузерипль (Адыгея). Турпоток в последний увеличился на 20 тыс и составил 76,5 тыс  человек.

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