После ЧМ по футболу инфляция в Катаре выросла на 6%

Согласно данным Управления планирования и статистики, в декабре 2022 года инфляция в Катаре выросла на 5,93% в годовом исчислении в основном в результате роста цен на отдых и услуги в сфере культуры.

Arab News отмечает, что индекс потребительских цен, комплексный показатель инфляции, достиг 108,20, продемонстрировав самый высокий прирост за год с сентября 2022 года.

Данные Управления планирования и статистики показали, что в семи категориях произошло ежегодное повышение цен, самым большим приростом стал скачок цен на отдых и услуги в сфере культуры на 25,36%.

Рост цен на жилье, водоснабжение, электричество и другое топливо составил 11,90%, цены на рестораны и гостиницы поднялись на 10,08%, а продукты питания и напитки подорожали на 1,62%.

В декабре рост индекса потребительских цен в трех других группах – образование, транспорт, мебель и бытовая техника – составил менее 1% в годовом исчислении.

В Катаре был зафиксирован самый высокий индекс потребительских цен среди стран региона, а рейтинговый отчет Fitch, опубликованный в преддверии ЧМ по футболу, предвосхитил "инфляционное давление" этого события.

По данным Международного валютного фонда, этот уровень ниже общемирового, который в 2022 году в среднем составлял 8,3%, при этом в странах с развитой экономикой он составлял 6,6%, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах - 9,5%.

Годовая инфляция в Катаре снизилась в четырех группах, в то время как одна категория оставалась неизменной на протяжении всего года:

Связь: падение на 3,37%

Здоровье: падение на 2,31%

Одежда и обувь: падение на 0,38%

Разные товары и услуги: падение на 0,08%

Табак: без изменений

Согласно данным Управления планирования и статистики, декабрьский индекс потребительских цен в стране также вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,24%.

Что касается ежемесячных изменений индекса потребительских цен, то в Катаре наблюдался рост показателей в шести группах и падение в двух, в то время как четыре группы остались без изменений.

В декабре 2022 года в сфере отдыха и культуры произошло самое большое ежемесячное повышение цен - они выросли на 7,33%.

Цены в ресторанах и гостиницах выросли на 1,84%, на транспорт - на 1,22%, а разные товары и услуги подорожали на 0,51%, говорится в релизе Управления планирования и статистики.

Кроме того, в декабре прошлого года в Катаре зафиксирован рост цен на продукты питания и напитки на 0,43%, мебель и бытовую технику на 0,10%.

При этом уровень цен на связь упал больше всего - на 2,03%, а падение цен на одежду и обувь составило всего 0,42% по сравнению с предыдущим месяцем.

Табак, здравоохранение, образование и жилье, водоснабжение, электричество и другое топливо остались на уровне цен предыдущего месяца.

В декабре прошлого года индекс потребительских цен Катара без учета группового содержания, водоснабжения, электричества и другого топлива достиг 110,88.

Эта инфляция продемонстрировала рост на 1,53% по сравнению с ноябрем 2022 года, а по сравнению с предыдущим годом показатели выросли на 4,61%.