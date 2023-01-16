ВЭФ: большинство экспертов прогнозируют мировую рецессию в 2023 году

16 янв. 22:59

Большинство известных экономистов, опрошенных Всемирным экономическим форумом в ноябре-декабре, ожидают рецессию в мировой экономике в текущем году, сказано в докладе ВЭФ.

"Почти две трети ведущих экономистов считают глобальную рецессию в 2023 году вероятной. Из них 18% рассматривают ее как крайне вероятную", - говорится в нем.

С предыдущего подобного опроса, состоявшегося в сентябре 2022 года, число аналитиков, пессимистично оценивающих перспективы развития мировой экономики в этом году, выросло более чем вдвое.

Более того, в докладе отмечено, что среди ведущих экономистов, участвовавших в последнем опросе, "существует твердый консенсус по поводу того, что перспективы экономического роста в 2023 году являются мрачными, особенно в Европе и США".